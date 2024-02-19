При сборе кукурузы в феврале на поле застрелили женщину под Воронежем

Об этом 19 февраля сообщил телеграм-канал Baza.
По информации издания, селяне из Кутки Грибановского района — 38-летний Дмитрий и его супруга 40-летняя Татьяна — приехали на кукурузное поле возле соседнего села Тихвинка. Муж и жена разошлись по полю и стали собирать необходимый им несобранный урожай.
Примерно через час мужчина услышал звук подъезжающей машины и выстрел. Он побежал искать жену и нашел ее на земле без сознания. Женщина скончалась после того, как неизвестные выстрелили ей в голову.
На месте работает полиция и прокуратура. По факту убийства возбуждено уголовное дело.