Ташкент стал лидером среди регионов Узбекистана с наибольшим числом преступлений

С января по декабрь 2023 года в Узбекистане зарегистрировано всего 104 тысячи 96 преступлений, сообщает Агентство по статистике со ссылкой на МВД .

Так, если за январь-декабрь 2019 года преступления составляли 46 089 случаев, то за аналогичный период 2023 года этот показатель возрос до 104 096. Между тем резкий скачок в сторону роста наблюдался в январе-декабре 2021 года (111 082) и, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, он возрос в 1,8 раза. Анализ изменений, по сравнению с 2022 годом, показал, что спад преступности в январе-декабре 2023 года составил 1 119 правонарушений.