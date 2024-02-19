Ташкент стал лидером среди регионов Узбекистана с наибольшим числом преступлений

С января по декабрь 2023 года в Узбекистане зарегистрировано всего 104 тысячи 96 преступлений, сообщает Агентство по статистике со ссылкой на МВД.
В прошлом году наибольшее число преступлений зафиксировали в Ташкенте (21 728), Ферганской (13 025), Ташкентской (12 430) и Андижанской (7 487) областях.
Наименьшее — в Джизакской (3 192), Сырдарьинской (3 387) и Хорезмской (3 023) областях.
По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечен спад преступности на 1,1%. Количество преступлений из расчета 10 тысяч человек составило — 28,3 случая.
За последние пять лет в целом по республике был отмечен рост числа зарегистрированных преступлений в 2,3 раза.
Наибольшее число зарегистрированных преступлений в 2023 году совершено в сфере экономики — 43,8%, преступления против общественной безопасности и общественного порядка занимают второе место — 24%, далее идут преступления против порядка функционирования органов власти, управления и общественных объединений — 16,4%, а также преступления против личности — 15,2%. Незначительные доли у преступлений против мира и безопасности −0,4%, в сфере экологии — 0,2%.
В январе-декабре 2023 года общее число женщин, совершивших преступления, составило 10 тысяч 891 человек.
Наряду с этим, число мужчин, совершивших преступления, достигло 78 тысяч 22 человека.
Число несовершеннолетних правонарушителей в прошлом году достигло 3 559 человек, что составляет 4% от их общего количества правонарушителей. Анализ количества выявленных лиц среди несовершеннолетних показал, что их численность, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, увеличилась на 487 человек, при этом 744 человека находится в возрасте 13−15 лет, 2 855 человек — 16−17-летние. Девушки от общего числа несовершеннолетних правонарушителей составили 8,7% (314 человек).