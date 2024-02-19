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Ташкент стал лидером среди регионов Узбекистана с наибольшим числом преступлений

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В 2023 году наибольшее число преступлений было зафиксировано в столице. В тройку лидеров также вошли Ферганская и Ташкентская области, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

С января по декабрь 2023 года в Узбекистане зарегистрировано всего 104 тысячи 96 преступлений, сообщает Агентство по статистике со ссылкой на МВД.

В прошлом году наибольшее число преступлений зафиксировали в Ташкенте (21 728), Ферганской (13 025), Ташкентской (12 430) и Андижанской (7 487) областях.

Наименьшее — в Джизакской (3 192), Сырдарьинской (3 387) и Хорезмской (3 023) областях.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечен спад преступности на 1,1%. Количество преступлений из расчета 10 тысяч человек составило — 28,3 случая.

За последние пять лет в целом по республике был отмечен рост числа зарегистрированных преступлений в 2,3 раза.

Так, если за январь-декабрь 2019 года преступления составляли 46 089 случаев, то за аналогичный период 2023 года этот показатель возрос до 104 096. Между тем резкий скачок в сторону роста наблюдался в январе-декабре 2021 года (111 082) и, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, он возрос в 1,8 раза. Анализ изменений, по сравнению с 2022 годом, показал, что спад преступности в январе-декабре 2023 года составил 1 119 правонарушений.

Наибольшее число зарегистрированных преступлений в 2023 году совершено в сфере экономики — 43,8%, преступления против общественной безопасности и общественного порядка занимают второе место — 24%, далее идут преступления против порядка функционирования органов власти, управления и общественных объединений — 16,4%, а также преступления против личности — 15,2%. Незначительные доли у преступлений против мира и безопасности −0,4%, в сфере экологии — 0,2%.

В январе-декабре 2023 года общее число женщин, совершивших преступления, составило 10 тысяч 891 человек.

Наряду с этим, число мужчин, совершивших преступления, достигло 78 тысяч 22 человека.

Число несовершеннолетних правонарушителей в прошлом году достигло 3 559 человек, что составляет 4% от их общего количества правонарушителей. Анализ количества выявленных лиц среди несовершеннолетних показал, что их численность, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, увеличилась на 487 человек, при этом 744 человека находится в возрасте 13−15 лет, 2 855 человек — 16−17-летние. Девушки от общего числа несовершеннолетних правонарушителей составили 8,7% (314 человек).