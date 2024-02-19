В Калининградской области опекун жестоко издевалась над девочкой

«Органами дознания отделения полиции по Славскому МО возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы посёлка Гастеллово по факту жестокого обращения с малолетним ребенком», — говорится в сообщении.
Как установили в полиции, женщина неоднократно заставляла выполнять ребёнка физические упражнения до полного изнеможения. Также она лишь раз в день кормила девочку, постоянно избивала и оскорбляла.
«Более того, мучительница, используя своё физическое превосходство, с помощью ложки заталкивала в рот девочки её же рвотные массы. При этом все свои незаконные действия женщина записывала на камеру телефона, сопровождая съёмку насмешками в адрес девочки», — говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении опекуна возбуждено по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним». Сотрудники ПДН изъяли ребенка из семьи и поместили в медицинское учреждение.