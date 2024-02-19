В Калининградской области опекун жестоко издевалась над девочкой

КАЛИНИНГРАД, 19 фев — РИА Новости. Опекун в Славском районе под Калининградом жестоко издевалась над 9-летней девочкой, заставляя ее до изнеможения тренироваться, кормила один раз в день и избивала, а все свои издевательства снимала на камеру, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УМВД.