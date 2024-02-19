Пьяный петербуржец открыл огонь по трамвайной остановке

Житель Петербурга изрядно напился и вспомнил, что дома у него завалялся пистолет. Он схватил холодную «игрушку», подбежал к окну своей квартиры на Новочеркасском проспекте и выстрелил прямо по трамвайной остановке. Полицейские задержали подозреваемого, об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
— Стеклянная крыша остановочного павильона разбита. Позже, при осмотре обнаружили повреждения трамвая — выбитые стекла с правой стороны. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. В качестве меры пресечения фигуранту запретили выезжать за пределы города. Пистолет у мужчины изъяли, — уточнили в полиции.
Инцидент произошел накануне, 18 февраля. Услышав выстрелы, очевидцы заметно испугались и позвонили в полицию. Они уточнили, что дебошир открыл огонь из квартиры на пятом этаже. На место приехали полицейские и увезли в отдел 32-летнего пьяного петербуржца.