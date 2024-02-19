Пьяный петербуржец открыл огонь по трамвайной остановке

Житель Петербурга изрядно напился и вспомнил, что дома у него завалялся пистолет. Он схватил холодную «игрушку», подбежал к окну своей квартиры на Новочеркасском проспекте и выстрелил прямо по трамвайной остановке. Полицейские задержали подозреваемого, об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.