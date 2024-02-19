Отдыхающие устроили поножовщину в кафе в СКО

Также осенью прошлого года в Сети появилась информация о том, что между сотрудниками КТЖ произошла поножовщина в Актюбинской области. В нацкомпании сообщили, что действительно в нерабочее время случился конфликт на бытовой почве между работниками локомотивного эксплуатационного депо. В результате один из мужчин получил ножевые ранения и был госпитализирован в районную больницу.