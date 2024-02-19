В Перми загорелась квартира в многоэтажке возле ТРК «Столица»

Днем 19 февраля в Индустриальном районе Перми произошел крупный пожар. В многоэтажке возле ТРК Столица на улице Мира загорелась квартира на восьмом этаже. Подробности происшествия рассказали в краевом управлении МЧС.
По информации ведомства, возгорание случилось в трехкомнатной квартире на 15 квадратных метрах. На место ЧП выезжали 15 специалистов и 6 единиц техники. Самостоятельно успели выйти на улицу из горящей многоэтажки 17 жильцов.
В 15:07 горение было ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины пожара.