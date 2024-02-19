6-летний мальчик, погибший на пожаре в Пермском крае, был инвалидом

В маленькой деревне Парашино в Кунгурском районе в минувшие выходные случилась большая беда. На пожаре в доме многодетной семьи Михайловых погиб 6-летний ребенок.
По информации МЧС по Пермскому краю, звонок о пожаре на улице Садовая поступил 17 февраля в 23.53. Огнеборцы тут же выехали на место. Подъехав к дому, они увидели, что огонь полыхает внутри. Спустя полчаса пламя удалось потушить. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
В МЧС сообщили, что на пожаре отец спас двоих детей и жену. К сожалению, не обошлось без погибших, им оказался 6-летний мальчик.
— Егор (глава семьи, — ред.) успел вывести из горящего дома жену Светлану и сыновей — двух и девяти лет, а 6-летнего Данилу не успел, в дом уже было невозможно зайти, мальчик погиб, — рассказали знакомые семьи. — Мы точно не знаем диагноза, но погибший ребенок не ходил, иногда ползал.
После произошедшего односельчане сплотились и собрали для Михайловых одежду и вещи на первое время. Родственники помогли снять часть дома на соседней улице. Их дом, к сожалению, восстановлению не подлежит.
По словам местных жителей, дом многодетной семьи был действительно старый, достался от родителей. Михайловы рассказали, что огонь вспыхнул из-за проводки, все быстро разгорелось, и они выскочили, в чем были.
Тем временем, СКР по Пермскому краю по факту гибели ребенка во время пожара возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По данным следствия, пожар обнаружила Светлана, с супругом они вывели двоих детей на улицу, а из-за быстрого распространения огня и задымления, 6-летнего сына найти не смогли.
— В настоящее время следователями Кунгурского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели малолетнего, — сообщает СКР по Пермскому краю. — Продолжается проведение комплекса иных следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
Семья Михайловых не откажется от помощи неравнодушных людей. Дом, который они арендовали, пуст. Нужно купить мебель и самую необходимую технику. Егор один кормилец в семье, он работает на местного предпринимателя, Светлана ухаживает за младшими детьми.