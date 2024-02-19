6-летний мальчик, погибший на пожаре в Пермском крае, был инвалидом

— Егор (глава семьи, — ред.) успел вывести из горящего дома жену Светлану и сыновей — двух и девяти лет, а 6-летнего Данилу не успел, в дом уже было невозможно зайти, мальчик погиб, — рассказали знакомые семьи. — Мы точно не знаем диагноза, но погибший ребенок не ходил, иногда ползал.