— У меня в кармане 50 рублей, и я не знаю, где буду ночевать, — с такими словами Нардули Димбенго обратился в православную службу помощи. Номер горячей линии ему дал священник в храме.
Африканец впал в депрессию, когда понял, что не сможет учиться из архива героя публикации.
ПРИЕХАЛ ЗА ОБРАЗОВАНИЕМ, НО ОБМАНУЛИ.
Сотрудница предложила бедолаге-иностранцу койку в приюте для бездомных. Рассказала, как до него добраться. На последние деньги житель Конго и приехал в богадельню на территории кладбищенской церкви в Ростове. Таких «постояльцев» здесь еще не видели!
Нардули рассказал, что приехал в Россию за медицинским образованием. Мол, учиться в нашем государстве дешевле, чем в его собственном. Но мечта о карьере врача разбилась о суровую реальность.
Раздавать листовки в зимней Москве было холодно — не спасали даже три куртки из архива героя публикации.
— Моя семья заплатила человеку, который помог оформить визу. В московском аэропорту меня встретил его друг — тоже африканец. Привез к себе домой, — вспоминает житель Конго — Я говорил, что мне надо в институт. А он признался, что ничего не получится — вместо студенческой визы мне сделали туристическую. Надо возвращаться и делать другую. Но у меня на это не было денег.
Родственники посоветовали Нардули остаться в России. Да он и сам понимал, что на Родине много не заработаешь.
— Моя сестра плетет косички на рынке, брат — зазывает пассажиров в автобус. Отец умер, а мама тяжело больна.
По словам Нардули, в его стране человек без образования может рассчитывать примерно на 50 долларов в месяц — четыре с половиной тысячи рублей. В России куда больше возможностей для заработка.
Летом Нардули зарабатывал на море тем, что плел косички. из архива героя публикации.
РАБОТАЛ НА СТРОЙКАХ И ПЛЕЛ КОСИЧКИ.
Нардули жил на на съемной квартире вместе с другими африканцами. Раздавал листовки у метро. Поначалу иностранец был в депрессии. Старался не отходить далеко от дома.
— Я сильно мерз на улице — не спасали даже три куртки. Прохожие жалели меня — брали листовки и протягивали деньги: кто пятьдесят, кто сто рублей. А однажды мне не хватало тысячи, чтобы заплатить за квартиру. Так вот один человек сунул мне в руку нужную купюру. Я даже не поверил!
Африканец брался за любую работу — трудился на стройках, в магазинах и кафе. По совету приятеля-нигерийца поехал летом на море — плести косички. Трудился в Ейске и Анапе. Часть заработка отправлял домой.
Со временем Нардули завел друзей среди русских.
Со временем африканец освоился в России из архива героя публикации.
ДАЛ НОМЕР И ДЕНЕГ НА ПРОЕЗД.
Один из приятелей познакомил африканца с предпринимателем из Ростова. Тот согласился помочь с трудовой визой — оформить приглашение на работу от своей строительной организации. По телефону мужчины договорились о встрече. По пути в донскую столицу Нардули заехал погостить к друзьям в Ейск. Но когда добрался до Ростова — денег почти не осталось. Африканец рассчитывал на премию с предыдущей работы, но она так и не пришла.
Нардули запаниковал. Он был один в незнакомом городе. Предприниматель обещал устроить его на работу, но с жильем помочь не мог.
— Я оказался в безвыходной ситуации. Чтобы снять квартиру — нужны деньги. Но где жить до первой получки?!
И тут мужчина вспомнил материнский совет: в трудной ситуации — идти в церковь. Житель Конго так и сделал: пришел в храм в центре города и рассказал о своей беде священнику. Тот дал бедняге номер и деньги на проезд. Нардули сел на автобус и приехал в социальный приют. Он был так рад, что не останется на улице февральской ночью!
Нардули хочет остаться в России. Он уже выучил язык, полюбил семечки и борщ, а главное — встретил на своем пути немало добрых людей.
Каждое утро африканец ездит на работу в супермаркет. По пути на остановку заходит в храм, чтобы помолиться: за свою семью, по которой очень скучает. И за всех, кто протягивает ему руку помощи на чужбине.