Полюбил семечки и борщ: как житель Конго оказался в ростовском приюте для бездомных

— Моя семья заплатила человеку, который помог оформить визу. В московском аэропорту меня встретил его друг — тоже африканец. Привез к себе домой, — вспоминает житель Конго — Я говорил, что мне надо в институт. А он признался, что ничего не получится — вместо студенческой визы мне сделали туристическую. Надо возвращаться и делать другую. Но у меня на это не было денег.