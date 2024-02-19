В Воронеже продавцов зараженного сибирской язвой мяса приговорили к принудительным работам

Сегодня, 19 февраля, Ленинский районный суд вынес обвинительный вердикт в отношении двух мужчин, которые поставляли зараженное сибирской язвой мясо на воронежский рынок «1000 мелочей» в августе 2023 года. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе райсуда.