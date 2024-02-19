В Воронеже продавцов зараженного сибирской язвой мяса приговорили к принудительным работам

Сегодня, 19 февраля, Ленинский районный суд вынес обвинительный вердикт в отношении двух мужчин, которые поставляли зараженное сибирской язвой мясо на воронежский рынок «1000 мелочей» в августе 2023 года. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе райсуда.
Напомним, что мясо попало в Воронежскую область из Рязанской, где два бизнесмена купили скот по-дешевке и без ветеринарных документов.
Теперь же фигурантов приговорили к одному году принудительных работ с удержанием 10% доходов в счет государства.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, мясо с возбудителями сибирской язвы, обнаруженное на воронежском рынке «1000 мелочей» возле цирка, сожгли.