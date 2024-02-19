Минобороны заявило о более выгодных рубежах на авдеевском направлении

На этом направлении были нанесены удары по егерской и механизированной бригадам, а также по бригаде теробороны ВСУ. Ведомство заявило, что в этом районе было отбито девять атак украинской армии у населенных пунктов Ласточкино и Первомайское, потери Киева составили более 500 человек убитыми и ранеными.