В Беларуси внук втянул 77-летнюю бабушку в схему незаконных продаж

Нелегальной продажей осветительных приборов занимался 25-летний нигде не работавший житель Беларуси, но делал он этого, используя реквизиты своей родной 77-летней бабушки, сообщает управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси. Наторговать ночниками, лампами, проекторами в одной из социальных сетей мужчина успел на 97 975 рублей.
Первые доставки покупателям он осуществил от своего имени, а потом стал шифроваться, используя реквизиты бабушки 1947 года рождения, которая об этом не подозревала. Когда мужчина был пойман с поличным, в содеянном раскаялся.
Нарушителя ждет суд, штраф, конфискация дохода в размере до 100% и доплата налога по ставке 26% в части дохода, который суд не конфискует.