В ходе СВО погиб 23-летний Илья Бикмурзин из Башкирии

Об этом сообщает администрация Мишкинского района.
Илья Бикмурзин родился в деревне Митряево 21 сентября 2000 года. С 1 по 9 класс обучался школе им. А. Искандарова в деревне Ирсаево.
«Илья был очень ответственным, исполнительным учеником, принимал активное участие в общественной жизни класса и школы. Добивался поставленных целей, не отступал перед трудностями и всегда был готов помочь тем, кто в этом нуждался», — сообщили в администрации.
После школы он потупил в Мишкинский агропромышленный колледж, где получил профессию «Мастер общестроительных работ».
С 2018 по 2019 годы Илья проходил службу в ВС РФ, после окончания которой работал вахтовиком за пределами Башкирии.
В сентябре 2022 года он был мобилизован. Службу проходил на должности стрелка. Жизнь молодого бойца оборвалась 9 февраля 2024 года.