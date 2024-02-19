В Ростовской области обнаружен очаг африканской чумы свиней

Об этом сообщается на сайте администрации Таганрога.



Был исследован биоматериал, который отобрали у павшей домашней свиньи. Исследования «Ростовской областной ветеринарной лаборатории» показали, что причиной гибели животного стала африканская чума свиней.



На данный момент осуществляется ряд действий, направленных на предотвращение распространения опасного для животных вируса.



Екатерина Жукова.