Следователи выясняют причины смерти супружеской пары в Армавире

Криминалисты осмотрели место происшествия и убедились, что общий порядок вещей и предметов в доме не нарушен. Привлеченный к осмотру специалист газовой службы установил, что в газовый котел дома незадолго до произошедшего были внесены кустарные конструктивные изменения, которые привели к нарушению систем дымоудаления и вентиляции.