Следователи выясняют причины смерти супружеской пары в Армавире

В Армавире следователи устанавливают причины смерти супружеской пары пенсионеров. Погибших обнаружили дома с признаками отравления угарным газом. По факту смерти двух человек возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
О смерти 68-летнего мужчины и 72-летней женщины в полицию сообщила их дочь. Женщина пришла домой к родственникам и обнаружила их без признаков жизни.
Криминалисты осмотрели место происшествия и убедились, что общий порядок вещей и предметов в доме не нарушен. Привлеченный к осмотру специалист газовой службы установил, что в газовый котел дома незадолго до произошедшего были внесены кустарные конструктивные изменения, которые привели к нарушению систем дымоудаления и вентиляции.
Проводятся судебно-медицинские экспертизы.