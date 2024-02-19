В Каменске-Уральском пройдет прощание с бойцом, погибшим в Андреевке

В Донецкой Народной Республике в поселке Андреевка скончался житель Каменска-Уральского. Александру Черникову было 44 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии свердловского города.
Мужчина родился в Каменске-Уральском. Он окончил школу № 35, затем Уральский политехнический институт. Позже свердловчанин был приглашен на работу в Екатеринбург. В 2023 году уралец заключил контракт с Минобороны. Скончался боец в конце июня 2023 года.
— В памяти родных и близких Александр останется добрым и отзывчивым человеком, хорошим братом, любящим сыном и отцом. В памяти своих земляков, жителей города, всех, кто знал его, он навсегда станет примером истинного патриотизма и мужества, — рассказали в администрации Каменска-Уральского.
Прощание с Александром Черниковым пройдет 21 февраля. Оно состоится в 11.00 в храме во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Уралец будет похоронен на аллее Почетных граждан на Волковском кладбище.