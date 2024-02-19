В Каменске-Уральском пройдет прощание с бойцом, погибшим в Андреевке

Мужчина родился в Каменске-Уральском. Он окончил школу № 35, затем Уральский политехнический институт. Позже свердловчанин был приглашен на работу в Екатеринбург. В 2023 году уралец заключил контракт с Минобороны. Скончался боец в конце июня 2023 года.