В минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптек

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости Крым. Социальные аптеки Крыма работают в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
«Министерство здравоохранения Республики Крым опровергает информацию, распространяемую в социальных сетях, о якобы прекращении работы аптек “Крым-Фармация”, — сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что аптечная сеть «Крым-Фармация» продолжает работу в обычном режиме. С графиком работы государственных аптек и аптечных пунктов можно ознакомиться на сайте предприятия.
В субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ложной информации о возможной стрельбе в школах Севастополя и попросил не верить таким сообщениям и не тиражировать их.
Ложные сообщения о готовящемся теракте фиксировались также в крымских чатах, эту информацию опровергли, сообщал 12 февраля советник главы Крыма Олег Крючков.