Экс-директор Фармагентства заявил в суде о своей невиновности по делу о препарате «Док-1 Макс»

По данным Kun.uz, на очередном судебном заседании по делу «Док-1 Макс», состоявшемся сегодня, бывший руководитель фармацевтического агентства Сардор Кариев выступил с заключительным заявлением, в котором заявил, что отрицает выдвинутые против него обвинения, поскольку дела, связанные с сиропом «Док-1 Макс», велись от его имени и за его спиной.
«Я согласен со всеми доводами, представленными моими адвокатами в ходе переговоров. Я считаю, что не виновен ни в одном из обвинений, выдвинутых против меня следствием. Подчеркиваю, что ни в одном из предъявленных мне обвинений не было преступного умысла», — заявил Сардор Кариев. Отметим, что на предыдущем заседании адвокаты Кариева заявили, что обвинения против него не были доказаны в ходе суда.
Кариев подчеркнул, что не изменял свои показания в ходе суда и следствия. Тогда как свидетели, давшие против него показания, либо изменили их, либо наполнили другими доводами, что свидетельствует о неправдивости их показаний.
Экс-директор убежден в том, что «все делалось от его имени и за его спиной».
«Одно из главных обвинений в мой адрес — то, что я, якобы, дал задание избавиться от проверки. Этого не было, и я не давал такого поручения», — заявил бывший руководитель Фармагентства.
Сардор Кариев просил суд принять все сказанное им во внимание и оправдать его.
Напомним, что в качестве меры наказания для бывшего руководства Фармагентства прокурор запросил 18 лет тюрьмы.
Кроме того, по делу детей, ставшими инвалидами из-за приема «Док-1 Макс», возбуждено уголовное дело по статье о нанесении легких и тяжких телесных повреждений в результате употребления лекарств. Оба дела (о привлечении новых фигурантов и о детях, ставшими инвалидами) объединены в одно.
Ранее отец ребенка, умершего от сиропа «Док-1 Макс», запросил компенсацию в 500 миллиардов сумов и пожизненное лишение свободы для обвиняемых.