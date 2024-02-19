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Экс-директор Фармагентства заявил в суде о своей невиновности по делу о препарате «Док-1 Макс»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Бывший руководитель Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев заявил на суде, что не признает выдвинутые следствием обвинения по делу о гибели детей от препарата «Док-1 Макс», и попросил судью оправдать его, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По данным Kun.uz, на очередном судебном заседании по делу «Док-1 Макс», состоявшемся сегодня, бывший руководитель фармацевтического агентства Сардор Кариев выступил с заключительным заявлением, в котором заявил, что отрицает выдвинутые против него обвинения, поскольку дела, связанные с сиропом «Док-1 Макс», велись от его имени и за его спиной.

«Я согласен со всеми доводами, представленными моими адвокатами в ходе переговоров. Я считаю, что не виновен ни в одном из обвинений, выдвинутых против меня следствием. Подчеркиваю, что ни в одном из предъявленных мне обвинений не было преступного умысла», — заявил Сардор Кариев. Отметим, что на предыдущем заседании адвокаты Кариева заявили, что обвинения против него не были доказаны в ходе суда.

Кариев подчеркнул, что не изменял свои показания в ходе суда и следствия. Тогда как свидетели, давшие против него показания, либо изменили их, либо наполнили другими доводами, что свидетельствует о неправдивости их показаний.

Экс-директор убежден в том, что «все делалось от его имени и за его спиной».

«Одно из главных обвинений в мой адрес — то, что я, якобы, дал задание избавиться от проверки. Этого не было, и я не давал такого поручения», — заявил бывший руководитель Фармагентства.

Сардор Кариев просил суд принять все сказанное им во внимание и оправдать его.

Напомним, что в качестве меры наказания для бывшего руководства Фармагентства прокурор запросил 18 лет тюрьмы.

Кроме того, по делу детей, ставшими инвалидами из-за приема «Док-1 Макс», возбуждено уголовное дело по статье о нанесении легких и тяжких телесных повреждений в результате употребления лекарств. Оба дела (о привлечении новых фигурантов и о детях, ставшими инвалидами) объединены в одно.

Ранее отец ребенка, умершего от сиропа «Док-1 Макс», запросил компенсацию в 500 миллиардов сумов и пожизненное лишение свободы для обвиняемых.