Экс-директор Фармагентства заявил в суде о своей невиновности по делу о препарате «Док-1 Макс»

«Я согласен со всеми доводами, представленными моими адвокатами в ходе переговоров. Я считаю, что не виновен ни в одном из обвинений, выдвинутых против меня следствием. Подчеркиваю, что ни в одном из предъявленных мне обвинений не было преступного умысла», — заявил Сардор Кариев. Отметим, что на предыдущем заседании адвокаты Кариева заявили, что обвинения против него не были доказаны в ходе суда.