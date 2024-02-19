В Самаре вынесен приговор возможному лидеру преступной группировки «Законовские»

Участник ОПГ получил 12 лет колонии строгого режима.



Предполагаемый лидер преступного сообщества признан виновным в незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ч. 4 ст. 180 УК РФ), организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ч. 2 ст. 171 УК РФ), легализации денег, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 174 УК РФ) и изготовлении поддельных акцизных марок (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Также были осуждены четверо сообщников главаря банды, включая его сына Евгения Изумрудова.



Преступная группа «Законовские» была создана в 1990-e годы криминальным авторитетом Александром Законовым. ОПГ контролировало крупнейший в Самарской области Кировский вещевой рынок. В декабре 2004 года Александра Законова застрелили во время карточной игры в частной квартире, после чего лидером группировки стал его личный охранник Алексей Рыжов. А после гибели Алексея Рыжова в 2016 году ОПГ возглавил Сергей Гафуров. Год спустя нового лидера ОПС арестовали за подготовку заказного убийства. В 2018 году суд приговорил преступника к трем годам колонии общего режима. В начале 2020 года Сергей Гафуров вышел на свободу и вскоре умер от инфаркта.



Владимира Изумрудова задержали в мае 2022 года. Его обвиняли в организации производства контрафактных сигарет.



Евгений Чернов.