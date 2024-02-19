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В Самаре вынесен приговор возможному лидеру преступной группировки «Законовские»

Кировский районный суд Самары вынес приговор возможному лидеру преступной группировки «Законовские» Владимиру Изумрудову.

Участник ОПГ получил 12 лет колонии строгого режима.

Предполагаемый лидер преступного сообщества признан виновным в незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ч. 4 ст. 180 УК РФ), организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ч. 2 ст. 171 УК РФ), легализации денег, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 174 УК РФ) и изготовлении поддельных акцизных марок (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Также были осуждены четверо сообщников главаря банды, включая его сына Евгения Изумрудова.

Преступная группа «Законовские» была создана в 1990-e годы криминальным авторитетом Александром Законовым. ОПГ контролировало крупнейший в Самарской области Кировский вещевой рынок. В декабре 2004 года Александра Законова застрелили во время карточной игры в частной квартире, после чего лидером группировки стал его личный охранник Алексей Рыжов. А после гибели Алексея Рыжова в 2016 году ОПГ возглавил Сергей Гафуров. Год спустя нового лидера ОПС арестовали за подготовку заказного убийства. В 2018 году суд приговорил преступника к трем годам колонии общего режима. В начале 2020 года Сергей Гафуров вышел на свободу и вскоре умер от инфаркта.

Владимира Изумрудова задержали в мае 2022 года. Его обвиняли в организации производства контрафактных сигарет.

Евгений Чернов.