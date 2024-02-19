Жительницу Жамбылской области оштрафовали за распыление перцового баллончика

«Согласно ч.1 ст. 434 КоАП за совершение мелкого хулиганства “Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц” предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 20 МРП, либо административный арест на срок от 5 до 15 суток», — отметили в пресс-службе Жуалынского районного суда.