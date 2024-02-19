Детский сад, в котором погиб мальчик, закроют. В Агентстве дошкольного образования раскрыли некоторые подробности дела

Напомним, что 15 февраля в частном детском саду Дустликского района Джизакской области умер оставленный без присмотра ребенок. Ситуацию расследует районная прокуратура.
В Агентстве дошкольного образования раскрыли некоторые подробности инцидента. Погибший мальчик упал в арык. Также сообщается, что он посещал детский сад незаконно, поскольку не был зарегистрирован в списке воспитанников.
В агентстве отметили, что семейный детский сад был создан в декабре 2020 года. В настоящее время составляется акт о прекращении деятельности учреждения.