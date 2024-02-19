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Детский сад, в котором погиб мальчик, закроют. В Агентстве дошкольного образования раскрыли некоторые подробности дела

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Агентство дошкольного образования сообщило, что семейный детский сад в Джизакской области в котором погиб мальчик, закроют, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Напомним, что 15 февраля в частном детском саду Дустликского района Джизакской области умер оставленный без присмотра ребенок. Ситуацию расследует районная прокуратура.

В Агентстве дошкольного образования раскрыли некоторые подробности инцидента. Погибший мальчик упал в арык. Также сообщается, что он посещал детский сад незаконно, поскольку не был зарегистрирован в списке воспитанников.

В агентстве отметили, что семейный детский сад был создан в декабре 2020 года. В настоящее время составляется акт о прекращении деятельности учреждения.