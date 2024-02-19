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МВД: минчанка дала отпор аферистам, а потом пошла в милицию

Минчанка раскусила мошенников с новой аферой, связанной со спамом.
Источник: Комсомольская правда

Жительница Минска дала отпор мошенникам, разгадав их новую уловку. Подробности сообщили в телеграм-канале «Милиция Минска».

Так, минчанке позвонил в мессенджере якобы сотрудница оператора сотовой связи, которая заявила, что с ее номера осуществляется рассылка спама. Потом белоруску переключили на будто бы правоохранителей, которые посоветовали обеспечить защиту ее персональных данных, а для этого срочно установить на телефон приложение для удаленного доступа.

Минчанка так и сделала, но почти сразу поняла, что ее могут пытаться обмануть аферисты. Стороннее приложение минчанка быстро удалила и пошла в милицию.

— По данному факту проводится проверка, — прокомментировали в ГУВД.