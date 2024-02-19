Акима в Акмолинской области вслед за его замом арестовали за езду в пьяном виде

«Срок отбывания взыскания в виде административного ареста исчислять с 11 часов 20 минут 19 февраля 2024 года в ИВС ОП Зерендинского района Акмолинской области. Жалоба, апелляционное ходатайство прокурора на постановление суда могут быть поданы в течение 10 суток со дня вручения постановления в судебную коллегию по уголовным делам Акмолинского областного суда через Зерендинский районный суд», — говорится в сообщении.