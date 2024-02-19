Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Акима в Акмолинской области вслед за его замом арестовали за езду в пьяном виде

Зерендинский районный суд признал Виктора Рукавишникова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. ст. 608 части 1 Кодекса РК об административных правонарушениях. За езду в пьяном виде его арестовали на 15 суток, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе суда, также акима лишили права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

«Срок отбывания взыскания в виде административного ареста исчислять с 11 часов 20 минут 19 февраля 2024 года в ИВС ОП Зерендинского района Акмолинской области. Жалоба, апелляционное ходатайство прокурора на постановление суда могут быть поданы в течение 10 суток со дня вручения постановления в судебную коллегию по уголовным делам Акмолинского областного суда через Зерендинский районный суд», — говорится в сообщении.

Отметим, что 12 февраля его заместителя тоже арестовали за езду в пьяном виде.