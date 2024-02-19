Волгоградский суд отправил главврача больницы № 22 Матвееву в СИЗО

19 февраля Красноармейский районный суд избрал меру пресечения бывшему главврачу больницы № 22 Волгограда Екатерине Матвеевой. Ее подозревают в хищении денег. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов региона, женщину отправили в СИЗО.
— Органами предварительного следствия Матвеева подозревается в хищении денежных средств, принадлежащих больнице, выделенных на материальную помощь и оплату за совмещение должностей подчиненных ей работников в размере 297 300 рублей, — уточнили в облсуде.
Адвокат Матвеевой настаивал на домашнем аресте или залоге, однако служитель Фемиды посчитал, что пока идет расследование, она до 7 апреля 2024 года будет находиться в следственном изоляторе. Постановление не вступило в законную силу.