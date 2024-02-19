В Кашкадарье задержаны торговцы контрафактными лекарствами

В ходе оперативных мероприятий с вещественными доказательствами был задержан гражданин, продававший 3 767 поддельных препаратов под названиями «Банкцеф», «Занасеф», «Гансеф» и «Гандсеф» на сумму 54 миллиона сумов, сообщает Департамент по экономическим преступлениям при Генпрокуратуре.
Следствие установило, что поддельные лекарства были куплены для последующей продажи у другого участника преступной схемы за 26 миллионов сумов, а всего из его хозяйства в качестве вещественных доказательств было изъято 14 909 контрафактных лекарств общей стоимостью 1,3 миллиарда сумов.
По данным случаям возбуждено уголовное дело по статье 186−3 УК (Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества) и проводится расследование.