В Кашкадарье задержаны торговцы контрафактными лекарствами

Следствие установило, что поддельные лекарства были куплены для последующей продажи у другого участника преступной схемы за 26 миллионов сумов, а всего из его хозяйства в качестве вещественных доказательств было изъято 14 909 контрафактных лекарств общей стоимостью 1,3 миллиарда сумов.