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Директор «Ленфильма» Федор Щербаков, работавший ранее в Ростове-на-Дону, объявлен МВД РФ в розыск

Ростовская область, 19 февраля 2024. DON24.RU. Директор «Ленфильма» Федор Щербаков, работавший ранее в Ростове-на-Дону, объявлен МВД РФ в розыск. Карточка Щербакова появилась в разыскной базе данных, об этом информирует агентство Abn.Agency 19 февраля.

По какой статье Уголовного кодекса РФ возбуждено уголовное дело, в карточке не уточнятся. Как пишет издание «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу кинокомпании, Щербаков находится в неоплачиваемом отпуске до 29 февраля.

Уведомлений о правовом статусе Щербакова от силовых структур и регуляторов в «Ленфильм» на данный момент не поступало. Известно, что он покинул страну в ноябре прошлого года.

По информации издания «Фонтанка», Щербаков проходит по уголовному делу как свидетель. Речь идет о деле арестованного партнера Щербакова по бизнесу Антона Сафонова, пострадавшим по делу о вымогательстве проходит топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко, супруг медиаменеджера Тины Канделаки.

Щербаков возглавляет киностудию с сентября 2020 года. Он также является основателем и владельцем федерального медиахолдинга 1MI, куда входит издание «Ростов-газета» и другие региональные новостные сайты страны.

В Ростовской области Федора Щербакова помнят по его работе в качестве пресс-секретаря полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе с 2004 по 2007 годы.

кино