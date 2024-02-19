Директор «Ленфильма» Федор Щербаков, работавший ранее в Ростове-на-Дону, объявлен МВД РФ в розыск

По какой статье Уголовного кодекса РФ возбуждено уголовное дело, в карточке не уточнятся. Как пишет издание «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу кинокомпании, Щербаков находится в неоплачиваемом отпуске до 29 февраля.
Уведомлений о правовом статусе Щербакова от силовых структур и регуляторов в «Ленфильм» на данный момент не поступало. Известно, что он покинул страну в ноябре прошлого года.
По информации издания «Фонтанка», Щербаков проходит по уголовному делу как свидетель. Речь идет о деле арестованного партнера Щербакова по бизнесу Антона Сафонова, пострадавшим по делу о вымогательстве проходит топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко, супруг медиаменеджера Тины Канделаки.
Щербаков возглавляет киностудию с сентября 2020 года. Он также является основателем и владельцем федерального медиахолдинга 1MI, куда входит издание «Ростов-газета» и другие региональные новостные сайты страны.
В Ростовской области Федора Щербакова помнят по его работе в качестве пресс-секретаря полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе с 2004 по 2007 годы.