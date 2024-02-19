Найден мертвым угнавший на Украину вертолет летчик

По предварительным данным, тело 33-летнего военного было найдено на пандусе гаража с пулевыми ранениями. Кузьминов находился в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте. Источники в Гражданской гвардии Испании сообщали, что у россиянина в последнее время были проблемы с наркотиками и алкоголем.