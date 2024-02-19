У жителя Бреста изъяли на границе $70 тысяч на покупку машины в ЕС

Брестские таможенники изъяли у 23-летнего жителя Бреста более 70 тысяч долларов, которые он хотел вывезти из страны. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Брестской области.
Выяснилось, что брестчанин пытался переместить через границу ЕАЭС крупную сумму наличной валюты. В декабре 2023-го брестчанин ехал в Польшу через пункт таможенного оформления «Варшавский мост» в качестве водителя. В авто мужчина умышленно спрятал среди личных вещей долларовые купюры и не стал декларировать деньги.
— Сотрудники Брестской таможни пресекли совершение преступления и изъяли денежные средства, — прокомментировали в прокуратуре.
Позже выяснилось, что доллары брестчанин получил от знакомого в Беларуси и должен был доставить их в одну из стран ЕС для покупки авто.
До суда фигурант находится под подпиской о невыезде.
В прокуратуре также напомнили, что незаконно перемещенные наличные деньги в сумме, превышающей 10 тысяч долларов, подлежат конфискации в доход государства как предмет преступления.