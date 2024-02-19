У жителя Бреста изъяли на границе $70 тысяч на покупку машины в ЕС

Выяснилось, что брестчанин пытался переместить через границу ЕАЭС крупную сумму наличной валюты. В декабре 2023-го брестчанин ехал в Польшу через пункт таможенного оформления «Варшавский мост» в качестве водителя. В авто мужчина умышленно спрятал среди личных вещей долларовые купюры и не стал декларировать деньги.