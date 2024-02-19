Гагин: позиции ВСУ после утраты Авдеевки могут посыпаться, как домино

После перехода Авдеевки под контроль российских Вооруженных сил позиции украинской армии могут посыпаться одна за одной, считает советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.
«После падения Авдеевки позиции ВСУ могут посыпаться, как домино. Слишком большие ставки делали руководство Украины и его хозяева на этот укрепрайон», — приводит его слова РИА Новости.
Гагин рассказал, что противники России уже думают о том, что будет после победы РФ, взвешивают финансовые и репутационные риски, а украинские чиновники стали «чаще проверять готовность личных самолётов на предмет того, чтобы покинуть страну».
«Даст ли им эту возможность народ Украины и кто примет этих военных преступников, пока не ясно», — подчеркнул Гагин.
Все это происходит на фоне митингов и пикетов, протестов против мобилизации, из-за невыплат госгарантий, что говорит о накопившихся вопросах к власти со стороны украинцев, отметил он.
Ранее Ян Гагин рассказал, что в Авдеевке до сих пор остаются мирные жители, но их немного. По его словам, украинские военные в Авдеевке грабили мирных жителей, отбирали у них все, что хотели.
Напомним, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Глава государства поздравил военных с этой победой.