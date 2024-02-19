«Карабин использовал как кастет». Пьяный минчанин на глазах у маленькой девочки у подъезда избил ее родителей

В Минске пьяный 32-летний минчанин беспричинно избил супругов. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры города Минска.
Нападение было совершено в ноябре 2023-го в Первомайском районе. В тот день пьяный минчанин, используя в качестве кастета карабин, беспричинно избил на крыльце подъезда жилой многоэтажки супругов на глазах их несовершеннолетней дочки.
— Мужчина наносил удары потерпевшим в лицо, грудную клетку и плечо, после чего один из них упал на землю, — рассказали в прокуратуре.
В результате нападения хулигана минчане получили легкие телесные повреждения. Однако преступление квалифицировали как особо злостное хулиганство.
Известно, что ранее фигурант не раз был судим, в том числе за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, сбыт особо опасных психотропов.
На суде минчанин признал свою вину только частично. Его приговорили к 5 годам исправительной колонии в условиях строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.