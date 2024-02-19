Два человека погибли во время пожаров в Акмолинской и Атырауской областях

Как уточняется, 19 февраля в двухэтажном частном жилом доме в микрорайоне Жеруйык г. Атырау произошел пожар на площади 25 кв. м. Пожарные в ходе проведения разведочных работ обнаружили тело мужчины 1954 г.р. В результате оперативных действий пожарных, удалось предотвратить распространение огня на другие комнаты.