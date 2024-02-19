Испанская гвардия не подтвердила данные о смерти Кузьминова

Ранее испаноязычный аккаунт в социальной сети X Eureka news с ссылкой на неофициальные источники в гражданской гвардии сообщил о смерти пилота в Испании. К публикации была прикреплена ссылка на материалы валенскийского издания Levante, которое сообщило о том, что в гараже в провинции Аликанте было обнаружено тело «33-летнего мужчины украинской национальности». Однако позже эта новость была удалена со страницы Eureka news. Этот аккаунт был зарегистрирован в соцсети X в феврале 2022 года. Помимо этого, он располагает лишь каналом в Telegram.