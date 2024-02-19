Умер заслуженный работник культуры России Перлов

«Борис Ильич Перлов, ведущий научный сотрудник отдела Древнего Востока ГМИИ им. А. С. Пушкина, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации ушел из жизни 16 февраля на 83-м году жизни», — сообщается в Telegram-канале музея.
Отмечается, что Перлов проработал в Пушкинском музее около 50 лет, 44 из которых хранил коллекцию переднеазиатского искусства. Длительный кропотливый труд привел к публикации в 2014 году первого тома «Клинописных текстов в собрании ГМИИ им. А. С. Пушкина». «Мечтал Борис Ильич подержать в руках и второй», — отметили коллеги Перлова.
«Организованный и ответственный, всегда благожелательный, отзывчивый, готовый помочь словом и делом, обладавший прекрасным чувством юмора Борис Ильич был воплощением интеллигентности. Он прожил свою жизнь достойно. Будем помнить», — заключили в музее.