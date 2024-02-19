Умер заслуженный работник культуры России Перлов

Отмечается, что Перлов проработал в Пушкинском музее около 50 лет, 44 из которых хранил коллекцию переднеазиатского искусства. Длительный кропотливый труд привел к публикации в 2014 году первого тома «Клинописных текстов в собрании ГМИИ им. А. С. Пушкина». «Мечтал Борис Ильич подержать в руках и второй», — отметили коллеги Перлова.