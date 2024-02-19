Деятельность преступной группы из 11 человек пресекли в Алматинской области

Браконьеров задержали на территории искусственного озера-отстойника Сорбулак, расположенного в Илийском районе. Установлено, что они занимались незаконным ловом рыбы с применением запрещенных сетей китайского производства. У браконьеров изъято около трех тонн сазана, плавсредства и разные орудия браконьерского лова, а также изъяты различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов.
Данный факт зарегистрирован по признакам уголовного правонарушения, в виде незаконной добычи рыбных ресурсов, а также по факту незаконного хранения огнестрельного оружия. Основные фигуранты дела водворены в ИВС.
В полиции отметили, что добыча рыбных ресурсов на вышеуказанном озере имела организованный характер. А улов на постоянной основе реализовывался в разные регионы страны. Только по изъятой рыбе установлено, что государству был нанесен материальный ущерб на сумму более 17 миллионов тенге. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования дела, а также дополнительные мероприятия с проверкой их на причастность к другим аналогичным преступлениям.