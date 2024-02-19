В Молдове появился новый вид мошенничества: Людям предлагают оформить на своё имя банковскую карту и отдать чужим людям за 60 долларов

О новой схеме мошенников рассказала женщина из Тирасполя. Она увидела объявление — можно заработать 60$. Условие — молдавский паспорт. Детали — в личке. Написала. Ответили: нужно сделать карту молдавского банка и отдать. Якобы карта нужна для каких-то переводов, проблем не будет. В банк в Кишинёв обещали отвезти бесплатно.
Девушка в последний момент передумала и отказалась ехать, но ведь кто-то и согласился. Опять же, для кого-то 60 долларов — это большие деньги. В тот момент люди не думают, что, сами того не ведая, могут стать частью преступных схем. Или же карту могут использовать наркокурьеры — для перевода денег. Потом попробуй докажи, что ты не виноват.
Но есть и более прозаичные вещи. Банковскую карту на продажу может оформить гражданин, получающий социальные пособия, как раз этой категории людей очень нужны деньги для выживания. И если потом выяснится, что на его карточные счета поступают крупные суммы, то его не только компенсаций лишат, но и заставят заплатить налог на переведенные суммы.