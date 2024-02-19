В Молдове появился новый вид мошенничества: Людям предлагают оформить на своё имя банковскую карту и отдать чужим людям за 60 долларов

Девушка в последний момент передумала и отказалась ехать, но ведь кто-то и согласился. Опять же, для кого-то 60 долларов — это большие деньги. В тот момент люди не думают, что, сами того не ведая, могут стать частью преступных схем. Или же карту могут использовать наркокурьеры — для перевода денег. Потом попробуй докажи, что ты не виноват.