В Кишиневе девушка украла из ювелирного магазина кольцо за 5 тысяч евро: У нее оказались большие долги, деньги она брала, чтобы сыграть шикарную свадьбу

23-летняя жительница Окницы находится под следствием за грабеж, сообщает пресс-служба ГИП.
D центре Кишинева девушка зашла в ювелирный магазин, сказала продавцу, что хочет купить золотое кольцо. Взяла его, чтобы померить, но тут же выбежала с ним из магазина.
Стоимость кольца составляет 101 900 леев.
В результате предпринятых действий полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее, а само похищенное кольцо изъяли и вернули руководству магазина.
— Подозреваемая сообщила, что у нее большие долги, кольцо она украла, чтобы рассчитаться с кредиторами, — рассказала «КП» в Молдове пресс-секретарь столичной полиции Наталья Головко.
— Может, на свадьбу деньги одалживала?
— Все может быть. Мы не знаем, каков был долг и на что она потратила деньги.
Девушке грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.