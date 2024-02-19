Хуситы сообщили об ударе по двум кораблям США в Аденском заливе

«Военно-морские силы Йемена провели две качественные операции, в ходе которых они нанесли удары по двум американским судам в Аденском заливе — Sea Champion и Navis Fortuna. Операции были проведены с использованием ряда противокорабельных ракет», — сказал Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
Ранее сегодня, 19 февраля, Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали британское судно Rubymar в Аденском заливе. Корабль оказался под угрозой затопления, поэтому экипаж был вынужден покинуть его.
С середины ноября 2023 года по конец января 2024-го движение «Ансар Аллах» совершило как минимум 33 нападения на торговые суда, следующие транзитом через Красное море. В ответ США и еще 12 стран начали в Красном море и Аденском заливе операцию «Страж процветания» для защиты судоходства в акватории.