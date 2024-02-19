Хуситы сообщили об ударе по двум кораблям США в Аденском заливе

С середины ноября 2023 года по конец января 2024-го движение «Ансар Аллах» совершило как минимум 33 нападения на торговые суда, следующие транзитом через Красное море. В ответ США и еще 12 стран начали в Красном море и Аденском заливе операцию «Страж процветания» для защиты судоходства в акватории.