Автомобиль вспыхнул на территории строящегося ЖК в Алматы

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, огонь распространился на площади 1 кв. м.
«Принятыми мерами пожар ликвидирован в 20:44. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Между тем, в социальных сетях распространилось фото с места пожара.
Спасатели призвали алматинцев внимательнее относится к исправности своих автомобилей.
«Уважаемые автовладельцы! Напоминаем, огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2−3 минуты. Поэтому нужно обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО и всегда иметь исправные огнетушители!»Пресс-служба ДЧС города Алматы.
Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул во время движения по трассе в ВКО.