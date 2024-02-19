Автомобиль вспыхнул на территории строящегося ЖК в Алматы

«Уважаемые автовладельцы! Напоминаем, огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2−3 минуты. Поэтому нужно обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО и всегда иметь исправные огнетушители!»Пресс-служба ДЧС города Алматы.