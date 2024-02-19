Владелец кафе в Могилеве раздробил бизнес, чтобы не платить налоги

По информации ведомства, предприниматель владел не только кафе, но и производством кондитерских изделий.
В 2018 году он создал подконтрольную компанию, которая осуществляла тот же вид деятельности. Директором созданного субъекта формально был назначен его родственник, фактически же деятельностью обеих компаний руководил собственник бизнеса.
В итоге из-за неправомерного применения особого режима налогообложения в бюджет не уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на сумму свыше 415 тыс. рублей.
В отношении собственника бизнеса и номинального директора головного предприятия УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело. При этом причиненный государству ущерб предприниматель уже возместил в полном объеме.