Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Владелец кафе в Могилеве раздробил бизнес, чтобы не платить налоги

Владелец известного в Могилеве кафе для неуплаты налогов искусственно раздробил свой бизнес, сообщает Госконтроль.

По информации ведомства, предприниматель владел не только кафе, но и производством кондитерских изделий.

В 2018 году он создал подконтрольную компанию, которая осуществляла тот же вид деятельности. Директором созданного субъекта формально был назначен его родственник, фактически же деятельностью обеих компаний руководил собственник бизнеса.

В итоге из-за неправомерного применения особого режима налогообложения в бюджет не уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на сумму свыше 415 тыс. рублей.

В отношении собственника бизнеса и номинального директора головного предприятия УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело. При этом причиненный государству ущерб предприниматель уже возместил в полном объеме.