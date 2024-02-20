В центре Ростова-на-Дону обвалилась штукатурка балкона. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Инцидент произошел в Ленинском районе города вечером 19 февраля.
Согласно опубликованной информации, со старинного здания обвалилось несколько кусков балкона и штукатурки. К счастью, обошлось без пострадавших. Горожане делились кадрами произошедшего в социальных сетях и мессенджерах.
Над местом обрушения натянули металлическую сетку и установили предупреждающие ограждения, чтобы горожане обходили место ЧП.
Отметим, что здание было построено еще в 1949 году. Сейчас в нем располагаются магазины и жилые помещения.