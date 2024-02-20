Подозреваемого в серийном мошенничестве задержали в Алматы

По информации стражей порядка, злоумышленник предлагал алматинцам купить IPhone 15 по низкой цене. Но, получив деньги, скрывался, а вырученные деньги использовал по своему усмотрению.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Установлена его причастность, как минимум, к трем фактам мошенничества. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Не исключаем, что обманутых людей намного больше. Поэтому призываем граждан, пострадавших от его действий, позвонить по телефонам: 8−701−233- 47−90; 8−747−700−00−72 и 8−778−677−67−65», — сообщил начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапьяев.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.