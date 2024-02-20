Кыргызстан ввел электронный браслет для преступников

Также введена новая форма участия сторон в судебном процессе — в удаленном формате в режиме видеоконференцсвязи. Это сделано для сокращения сроков рассмотрения уголовных дел, снижения процессуальных издержек сторон, исключения дополнительных трат, связанных с расходами на проезд близких и родственников к месту проведения судебных заседаний, их проживания, обеспечения безопасности и правопорядка во время судебных разбирательств и недопущения конфликтных ситуаций между сторонами.