Кыргызстан ввел электронный браслет для преступников

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 декабря 2023 года.
Принятый Закон направлен на гуманизацию уголовного законодательства, предусматривает возможность права дополнительного выбора меры пресечения, внедрения и использования возможностей современных цифровых технологий. В частности внедряется новый вид меры пресечения в Уголовно-процессуальный кодекс в виде электронного наблюдения посредством использования электронных и иных технических устройств контроля (электронный браслет).
Также введена новая форма участия сторон в судебном процессе — в удаленном формате в режиме видеоконференцсвязи. Это сделано для сокращения сроков рассмотрения уголовных дел, снижения процессуальных издержек сторон, исключения дополнительных трат, связанных с расходами на проезд близких и родственников к месту проведения судебных заседаний, их проживания, обеспечения безопасности и правопорядка во время судебных разбирательств и недопущения конфликтных ситуаций между сторонами.