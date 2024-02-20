Сочинские спасатели помогли девушке, застрявшей в подвале на три дня

Тревогу забила соседка. Женщина, услышав за стеной женские крики о помощи, спустилась в подвал и заметила там девушку. На место вызвали спасателей. Оказалось, что 22-летняя девушка свалилась с чердака в подвал и оказалась буквально «зажата» между стенами дома. Самостоятельно выбраться она не смогла и провела в подвале около трех суток, пока ее не обнаружила соседка.
Для освобождения пленницы спасателям пришлось демонтировать часть кирпичной кладки. После этого девушку передали медикам, уточнили в МЧС.
Ранее сообщалось, что на одной из автодорог Ямала сразу пятнадцать человек оказались заложниками снежной ловушки. «ФедералПресс» писал о том, как спасали северян.