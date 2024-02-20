EFE: у убитого в Испании летчика-перебежчика были поддельные документы

Europa Press со ссылкой на источники в гражданской гвардии сообщало о дополнительном расследовании с целью выяснения личности убитого мужчины. СМИ писали о найденном теле 33-летнего украинца (при этом Максиму Кузьминову 28 лет и он гражданин России). Собеседники EFE пишут, что этот вывод был сделан по найденным при нем документам, которые «не соответствуют действительности».