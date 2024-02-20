EFE: у убитого в Испании летчика-перебежчика были поддельные документы

Europa Press со ссылкой на источники в гражданской гвардии сообщало о дополнительном расследовании с целью выяснения личности убитого мужчины. СМИ писали о найденном теле 33-летнего украинца (при этом Максиму Кузьминову 28 лет и он гражданин России). Собеседники EFE пишут, что этот вывод был сделан по найденным при нем документам, которые «не соответствуют действительности».
По данным EFE, в мужчину выстрелили около шести раз, и, cогласно предварительным выводам расследования, по его телу проехалась машина, на которой позднее скрылись исполнители убийства. Смерть Максима Кузьминова накануне подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. До этого о нем сообщали СМИ.
В сентябре 2023 года глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинской разведке удалось убедить военнослужащего России посадить вертолет вооруженных сил России Ми-8 на территории Украины. Позднее Максим Кузьминов выступил на пресс-конференции в Киеве, где объяснил свое решение негативным отношением к военной операции. В ГУР сообщили, что через некоторое время Максим Кузьминов переехал в Испанию.
Лусине Баласян