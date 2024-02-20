Нападение в кафе: дело двух разбойников в Красноярске вышло на новый уровень

Как установили полицейские, злоумышленники ночью познакомились на улице, зашли в закусочную и, купив стакан кофе, покинули заведение. Однако через некоторое время мужчины вернулись. Угрожая продавцу канцелярским ножом, сообщники потребовали денежные средства. Женщина объяснила, что в кассе наличных нет, тогда подельники забрали у неё из сумки около 3 тысяч рублей вместе с сотовым телефоном, после чего скрылись.