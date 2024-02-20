Нападение в кафе: дело двух разбойников в Красноярске вышло на новый уровень

Следователем ОП № 7 МУ МВД России «Красноярское» окончено расследование уголовного дела в отношении двух ранее судимых местных жителей 1990 и 1987 года рождения, обвиняемых в разбойном нападении на работницу павильона быстрого питания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Как установили полицейские, злоумышленники ночью познакомились на улице, зашли в закусочную и, купив стакан кофе, покинули заведение. Однако через некоторое время мужчины вернулись. Угрожая продавцу канцелярским ножом, сообщники потребовали денежные средства. Женщина объяснила, что в кассе наличных нет, тогда подельники забрали у неё из сумки около 3 тысяч рублей вместе с сотовым телефоном, после чего скрылись.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка задержали злоумышленников на одной из улиц краевого центра. У обвиняемых полицейские изъяли канцелярский нож и часть похищенных денежных средств. Выяснилось, что краденый телефон они сдали в ломбард, выручив за него 2 тысячи рублей. В ходе дальнейших мероприятий правоохранители обнаружили гаджет и вернули его вместе с наличными законной владелице.
В настоящее время расследование уголовного дела по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Фигуранты содержатся под стражей.