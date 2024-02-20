Под Новосибирском водитель ВАЗ погиб в ДТП на Советском шоссе

В понедельник, 19 февраля, в Новосибирском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщили в ГИБДД по НСО.
По данным ведомства, вечером около 21:20 18-летняя девушка за рулем, управляя автомобилем Nissan Primeraе ехала по Советскому шоссе со стороны посёлка Краснообск в сторону улицы Петухова в Новосибирске.
«По предварительной информации, при повороте налево на перекрёстке (Советское шоссе, 2) совершила столкновение со встречным автомобилем “ВАЗ 2115”», — говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель, чья личность еще устанавливается, погиб на месте.
Полицейские начали доследственную проверку по факту аварии.
Напомним, в Новосибирске водитель Mazda врезался в световую опору на Бердском шоссе.