Бывшие полицейский и адвокат осуждены в Хабаровске за мошенничество

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, один из фигурантов работал начальником отдела по расследованию преступлений одного из отделов полиции Хабаровска. В 2022 году он за взятку должен был фальсифицировать доказательства по делу о сбыте наркотиков, чтобы изменить квалификацию преступления. В качестве посредника для передачи взятки выступил знакомый адвокат, который должен был защищать права фигуранта дела. Экс-полицейский также предложил адвокату путем обмана на систематической основе похищать денежные средства, подлежащие выплате адвокатам, привлекаемым по уголовным делам. Далее появились документы, что защитник якобы участвовал в следственных и процессуальных действиях. Он предоставил в УМВД заявления об оплате его услуг на сумму более 66 тысяч рублей.