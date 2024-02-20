«Позолоти ручку»: житель Приморья взял 5 тысяч рублей и дорогое украшение за снятие порчи

Полиция напоминает, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо выполнить несколько простых правил: не разговаривать на улице с незнакомцами, не впускайте их к себе в квартиру, а если вы заметили на улице лжегадалок, вызвать сотрудников полиции.