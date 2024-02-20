«Позолоти ручку»: житель Приморья взял 5 тысяч рублей и дорогое украшение за снятие порчи

В Михайловском районе предъявлено обвинение в мошенничестве 29-летнему жителю Арсеньева. Мужчина взялся снять порчу с пенсионерки, взяв за «исцеляющий обряд» 5 тысяч рублей и золотое кольцо, сообщили ИА PrimaMedia в прокуратуре Приморского края.
Но магия не помогла самому обвиняемому, в отношение него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину). Причиненный ущерб 73-летней жительнице поселка Новошахтинский лжемаг уже возместил в полном объеме в ходе предварительного расследования.
Как отметили в прокуратуре Приморья подобные дела в регионе рассматриваются практические ежегодно.
Подобный случай произошел и 7 февраля 2024 года. Во Владивостоке сотрудники уголовного розыска задержали цыганок, которые брали деньги с прохожих за снятие порчи.
А в августе 2022 года жертвой мошенников стала 89-летняя женщина. Неизвестная подошла к ней на улице и сообщила, что на пенсионерку навели порчу. Незнакомка взялась избавить пожилого человека от несчастий за 470 000 рублей. Деньги пострадавшая передала прямо во двое дома. Было возбуждено уголовное дело. Мошенницу объявили в розыск.
Полиция напоминает, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо выполнить несколько простых правил: не разговаривать на улице с незнакомцами, не впускайте их к себе в квартиру, а если вы заметили на улице лжегадалок, вызвать сотрудников полиции.