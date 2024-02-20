Детей держали в «рабстве» в Ұлытау: стали известны новые подробности

«Ранее при посещении этой семьи никаких подозрений не возникало. В ходе очередной проверки специалисты детей дома не застали. На следующий день по адресу прибыли прокуроры и полицейские. Мобильная группа установила, что дети находились на зимовке, где их в каникулы и на выходных заставляли ухаживать за скотом. Мы будем оказывать всестороннюю поддержку детям», — сообщила она.