Главу лесодобывающего предприятия заключили под стражу в Иркутске

В Иркутске суд поместил под стражу руководителя лесодобывающего предприятия. Об этом сообщают в СУ СК России по Иркутской области.
— По версии следствия, мужчина незаконно переместил через таможню лесоматериалы в объеме более 1,5 тысяч кубометров на общую сумму более 60 миллионов рублей, отразив в таможенных декларациях ложные сведения, — говорят в Следкоме.
19 февраля Ленинский суд Иркутска принял решение о заключении под стражу директора предприятия до 7 апреля 2024 года.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что Бастрыкин поручил завести дело из-за нападения собак на детей в Иркутске.