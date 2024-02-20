Хабаровские полицейские штурмом взяли горящую нарколабораторию

— Мои коллеги из транспортной полиции задержали двух братьев, которые организовали лабораторию, где производили синтетические наркотики. Мужчины тщательно подошли к этому процессу, а также позаботились о собственной безопасности. Территория была огорожена забором, оборудована системой видеонаблюдения и охранялась сторожевыми собаками. При задержании один из злоумышленников попытался скрыть следы противоправной деятельности, воспламенив приготовленный для этой цели ацетон. В результате произошло возгорание на втором этаже дома, где располагалось производство запрещенных веществ, — написала Ирина Волк в своём Телеграм-канале.