Хабаровские полицейские штурмом взяли горящую нарколабораторию

В Хабаровском крае транспортные полицейские ликвидировали крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Она располагалась в частном доме в селе Чёрная речка в пригороде краевой столицы. Для задержания злоумышленников с поличным потребовался штурм здания. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию официального представителя МВД России Ирину Волк.
— Мои коллеги из транспортной полиции задержали двух братьев, которые организовали лабораторию, где производили синтетические наркотики. Мужчины тщательно подошли к этому процессу, а также позаботились о собственной безопасности. Территория была огорожена забором, оборудована системой видеонаблюдения и охранялась сторожевыми собаками. При задержании один из злоумышленников попытался скрыть следы противоправной деятельности, воспламенив приготовленный для этой цели ацетон. В результате произошло возгорание на втором этаже дома, где располагалось производство запрещенных веществ, — написала Ирина Волк в своём Телеграм-канале.
Судя по кадрам оперативной видеосъёмки, пожар был очень сильным. Однако замести следы с его помощью не удалось. В самой лаборатории, на квартире одного из братьев и в тайниках удалось обнаружить больше 13 килограммов различных синтетических наркотиков.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Они по решению суда заключены под стражу.
Напомним, в 2019 году в районе им. Лазо была ликвидирована одна из крупнейших в стране нарколаборатория. А годом ранее ФСБ накрыла в Хабаровском крае целую сеть глубоко законспирированных нарколабораторий, в которых готовились синтетические наркотики.